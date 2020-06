Lo Squalo, un mare di paura profondo 45 anni

A volte basta un dettaglio per impressionare il mondo. Per esempio un’appendice nera che affiora dal mare e si trasfigura in un incubo per tutti i natanti. Quella minacciosa pinna dorsale non ha solo spaventato milioni di spettori sparsi per l’intero globo terraqueo. Il cartilagineo triangolo del Carcharodon carcharias ha segnato per sempre la storia della settima arte. Dopo Lo Squalo (FOTO) il cinema non è stato più lo stesso.

Dopo lo squalo il cinema non fu più lo stesso

Le fauci del predatore hanno divorato le vecchie regole dell’industria cinematografica. Lo Squalo bianco ha inaugurato la stagione del Blockbuster estivo e schiuso le porte alla Nuova Hollywood. Con il capolavoro di Spielberg, i grandi film iniziano a essere distribuiti in maniera esponenziale in molte più sale. E come sempre accade agli eventi epocali la lavorazione della pellicola fu tutt’altro che semplice. A partire dalla costruzione dello Squalo. Fatto in poliuretano, lungo 24 piedi, pesante una tonnellata e mezza appena fu messo in acqua affondò. La seconda volta, addirittura, esplose. E solo dopo svariati tentativi e un extra budget, la creatura si dimostrò affidabile e in grado di muoversi. Inoltre la location scelta per il film fu colpita da venti e onde che resero complesse le riprese. Ça va sans dire, i tempi di lavorazione si allungavano a dismisura. Tant’è che lo stesso Steven Spielberg dichiarò: "Pensavo che la mia carriera nel mondo del cinema fosse finita. Sentivo voci [...] dicevano che non avrei mai più lavorato in quanto nessuno aveva mai sforato i tempi di ripresa di 100 giorni”. Ma alla fine il film si rivelò, una macchina perfetta, parimenti alla descrizione che fa l’oceanologo Matt Hooper (Richard Dreyfuss) dello squalo bianco. In fondo bisognava solo investire più soldi e avere più tempo. Insomma come avrebbe detto il cacciatore Quint (Robert Shaw) serviva una barca più grande. Come è noto Jaws ha contribuito ad aumentare la fobia nei confronti degli squali. Tuttavia si registrano più vittime, ogni anno, a causa della caduta di noci di cocco che non per il morso di un pescecane. Senza contare che un blog americano si è divertito con le cifre. Secondo l'autrice dell'articolo, ci sono decisamente più possibilità di essere presi ad Harvard, vivere più di 100 anni, nascere con un dito in più ed essere colpiti dai frammenti di una meteora (il riferimento è a un incidente del 2013 nel sud della Russia) e fare scala reale al Poker che essere uccisi da uno squalo.

Tuttavia, il cinema interpreta la realtà non la copia. E poi la mitica musica di John Williams (giustamente premiata con l’Oscar) non sarebbe diventa così iconica se al posto di uno squalo bianco sullo schermo si fosse palesata un’esotica palma da frutto.