Arnold Schwarzenegger sul ritiro dalle scene di Bruce Willis

Il divo di origini austriache si è aperto circa il collega, che per motivi di salute ha dovuto ritirarsi dalle scene. In un'intervista con CinemaBlend, Schwarzenegger ha affermato che Willis dovrebbe essere ricordato non soltanto per i suoi film, ma anche come "un uomo gentile”. Schwarzenegger però non è sempre stato così gentile nei confronti del collega. Una volta, per esempio, ha ricordato a Willis che i suoi bicipiti avevano bisogno di un po' di lavoro. Ma di fronte alla malattia non c'è rivalità che tenga

Arnold Schwarzenegger si è aperto a riguardo del collega Bruce Willis, che per motivi di salute ha dovuto ritirarsi dalle scene. In un'intervista con CinemaBlend, Schwarzenegger ha affermato che Willis dovrebbe essere ricordato non soltanto per i suoi film, ma anche come "un uomo gentile".



"Penso che sia fantastico", ha detto l'ex governatore della California sul conto di Bruce Willis. “Era - e sempre per anni e anni è e sarà - una stella enorme, enorme. E penso che sarà sempre ricordato come una grande, grande star. E un uomo gentile”, queste le parole commosse del divo di Hollywood di origini austriache, recentemente tornato sul set dopo che si è conclusa la sua parentesi politica (Arnold Schwarzenegger è infatti stato, come è noto, governatore della California).



Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale, una malattia cerebrale destinata a peggiorare sempre di più. Si è quindi dovuto ritirare dalla recitazione.



Schwarzenegger però non è sempre stato così gentile Arnold Schwarzenegger però non è sempre stato così gentile nei confronti del collega. Una volta, per esempio, ha ricordato a Willis che i suoi bicipiti avevano bisogno di un po' di lavoro.

Come è riportato dal libro The Last Action Heroes di Nick de Semlyen, è capitato che Arnold Schwarzenegger abbia urlato a Willis , mentre entrambi si trovavano in un ristorante affollato: “Sai perché non sarai mai una star d'azione?". Alla domanda di Willis sul perché, Schwarzenegger ha indicato i suoi bicipiti e ha urlato: "Braccia di stuzzicadenti!”. Tuttavia quando sopraggiungono cose così gravi come le malattie, non c’è rivalità che tenga. Nemmeno a Hollywood, fortunatamente.

Il ritorno di Schwarzenegger sullo schermo

Arnold Schwarzenegger è appena tornato sullo schermo. È infatti approdata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Fubar, la prima serie televisiva che mescola action e commedia con protagonista uno dei mostri sacri di questi due generi "shakerati": Arnold Schwarzenegger, appunto.

Questo è il primo prodotto televisivo seriale che vede il divo hollywoodiano protagonista. Qui interpreta un agente della CIA prossimo alla pensione che dovrà suo malgrado tornare sul campo per salvare sua figlia (anche lei professione spia, benché il padre non ne fosse affatto a conoscenza, così come la stessa figlia ignorava la vera identità paterna). È il primo progetto non cinematografico in cui l'attore recita in una miscellanea di adrenalina pura e altrettanto puro divertimento. approfondimento Arnold, il trailer della docuserie su Schwarzenegger

Fubar, la serie TV da otto episodi con protagonista Arnold Schwarzenegger Fubar è arrivata sulla celebre piattaforma di streaming giovedì 25 maggio. È composta da otto episodi per quanto riguarda la prima stagione (ed è molto probabile che vedremo un secondo atto dello show).

Schwarzenegger interpreta Luke Brenner, un veterano agente della CIA in odore di pensionamento. Tuttavia i piani non andranno come aveva pensato e, scoprendo un segreto di famiglia, sarà costretto ad accettare un ultimo incarico. Incarico difficilissimo, dato che sul piatto della bilancia c'è qualcosa per lui molto prezioso: deve salvare sua figlia. Ma ad alimentare questa commedia degli equivoci è il fatto che lui non sa che colei che deve salvare è sua figlia. approfondimento Schwarzenegger sul passato nazista del padre: antisemitismo va fermato