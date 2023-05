Il due volte vincitore del Premio Oscar ha ricevuto dal prestigioso ateneo non solo la laurea honoris causa in Lettere, ma anche un pallone da pallavolo Wilson come omaggio alla sua interpretazione del naufrago di Cast Away

“La responsabilità è vostra. Nostra. Lo sforzo è facoltativo. Ma la verità, la verità è sacra. Immutabile. Cesellata nella pietra e la fondazione della nostra repubblica”. Nel discorso tenuto lo scorso giovedì in occasione della laurea honoris causa in Lettere ricevuta dalla prestigiosa Università di Harvard, Tom Hanks ha sottolineato il valore della verità. Come riportato dal The Guardian, mentre un’ondata di disinformazione attraversa gli Stati Uniti il due volte vincitore del Premio Oscar ha esortato i laureati dell'ateneo a difendere come supereroi la verità e gli ideali americani e a resistere contro coloro che distorcono la verità per il proprio tornaconto. “Perché la verità per alcuni non è più empirica. Non si basa più sui dati, né sul buonsenso, e neppure sulla comune decenza” ha detto, invocando poi la “veritas” latina che è anche il motto di Harvard. "È la stessa opzione per tutti gli adulti che devono decidere di essere uno dei tre tipi di americani: quelli che abbracciano la libertà per tutti; quelli che non lo faranno; o quelli che sono indifferenti. Solo i primi svolgono il compito di creare un’unione più perfetta, una nazione indivisibile. Gli altri si mettono in mezzo”.