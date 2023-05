Tom Hanks contro la cancel culture: "Siamo tutti adulti"

La star di Forrest Gump ha affrontato per la prima volta pubblicamente la questione della cancel culture. Durante un'intervista con NBC News per la promozione del suo nuovo romanzo (dal titolo “The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece”) ha affermato che non lascerà che qualcun altro "decida cosa dovrebbe considerare offensivo”. Ha aggiunto: “Sono dell'opinione che qui siamo tutti adulti. Facciamo fede nella nostra sensibilità”

Tom Hanks si apre per la prima volta pubblicamente sulla questione della cancel culture.

La star di Forrest Gump ha affrontato l'argomento durante una recente intervista rilasciata a NBC News per la promozione del suo nuovo romanzo (dal titolo The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece).

Il divo di Hollywood ha affermato che non lascerà che qualcun altro "decida cosa dovrebbe considerare offensivo”. Ha aggiunto: “Sono dell'opinione che qui siamo tutti adulti. Facciamo fede nella nostra sensibilità invece di avere qualcuno che decida da cosa possiamo o meno essere offesi”.

L'attore di The Terminal ha rimarcato il concetto ripetendo: "Lasciami decidere da cosa sono offeso e da cosa non sono offeso".