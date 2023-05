Martin Scorsese incontrerà il pubblico a Roma e a Bologna

GLI INCONTRI A ROMA

A Roma, martedì 30 maggio il maestro statunitense sarà protagonista di un incontro con il pubblico a partire dalle ore 21 presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto della Casa del Cinema immersa nel parco di Villa Borghese. L’evento, che avrà luogo in occasione della proiezione del capolavoro del cineasta Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno, sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Nel corso della serata, Scorsese presenterà inoltre agli spettatori la rassegna Carta Bianca, che si svolgerà alla Casa del Cinema fino al 4 giugno in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Il programma, curato dal regista, ospiterà 5 coppie di film, ciascuna costituita da un titolo della filmografia del maestro e da un’opera che ha costituito fonte d’ispirazione per il suo lavoro. Le pellicole prescelte sono Chi sta bussando alla mia porta e Ombre di John Cassavetes (29 maggio), Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno e Prima della Rivoluzione di Bernardo Bertolucci (30 maggio), Il colore dei soldi e Il sorpasso di Dino Risi (31 maggio), Quei bravi ragazzi e Colpo grosso di Lewis Milestone (1 giugno) e Cape Fear – Il promontorio della paura e La morte corre sul fiume di Charles Laughton (2 giugno). Le giornate del 3 e 4 giugno ospiteranno 6 repliche dei film in programma, mentre la seconda parte della rassegna si terrà alla Casa del Cinema nel mese di settembre. La giornata del 30 maggio sarà completamente dedicata a Martin Scorsese: a partire dalle ore 11, le due sale principali della Casa del Cinema (Cinecittà e Fellini) ospiteranno la proiezione dell’incontro riservato, organizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che il regista terrà lunedì 29 maggio con gli allievi del CSC – Scuola Nazionale di Cinema. L’accesso alle sale sarà gratuito previo ritiro di un coupon a partire da 30 minuti prima dell’inizio della proiezione.