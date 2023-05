Film stasera in TV da non perdere venerdì 26 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 26 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



A casa tutti bene – La serie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gabriele Muccino dirige la serie tv ispirata a un suo famoso film, con un cast corale.

Cafarnao – Caos e miracoli, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Struggente pellicole di Nadine Labaki ambientata a Beirut e vincitrice del Premio della Giuria a Cannes.

Quei bravi ragazzi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Robert De Niro e Ray Liotta in un capolavoro per la regia di Martin Scorsese che racconta la mafia newyorkese.

Film commedia da vedere stasera in tv



Due cuori e una provetta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Aniston e Jason Bateman in una commedia. Una donna rimane incinta tramite inseminazione artificiale ma le provette vengono scambiate.

Amici come prima, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Il film che ha segnato il ritorno di Christian De Sica e Massimo Boldi, di nuovo insieme dopo tanti anni.

Film di azione da vedere stasera in tv



Top Gun: Maverick, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sequel del film cult con Tom Cruise e Val Kilmer. Maverick ritorna per addestrare nuove reclute.

Fuori dalla legge, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Bruce Willis e Jaime King in un action. Una donna fugge da alcuni agenti corrotti e si imbatte in un ex poliziotto.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



The Lobster, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Colin Farrell in un film di Yorgos Lanthimos. In un mondo che vieta di essere single bisogna trovare un partner per non essere trasformati in animali.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Jumanji, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Epica avventura con Robin Williams, che deve completare un gioco iniziato anni prima e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Film thriller da vedere stasera in tv



Insomnia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Christopher Nolan dirige Al Pacino e Robin Williams. In Alaska un killer ricatta un detective dopo l’omicidio accidentale del collega.

Film musicale da vedere stasera in tv



Step Up, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Channing Tatum in un film su una storia d’amore a passo di danza.

I programmi in chiaro



Tutti i sogni ancora in volo, ore 21:25 su Rai 1

Due serate speciali con Massimo Ranieri alla conduzione di un grande show musicale.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Il traditore, ore 21:20 su Rai 3

Pierfrancesco Favino interpreta un pentito di mafia nel film di Marco Bellocchio.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Ricomincio da me, ore 21:40 su Canale 5

Jennifer Lopez in una commedia sulla voglia di riscatto. A causa di un curriculum falso, una quarantenne ottiene il lavoro dei suoi sogni ma dovrà combattere per mantenerlo.

The Transporter Legacy, ore 21:20 su Italia 1

Frank Martin torna – stavolta con il volto di Ed Skrien – venendo coinvolto nella vendetta di una ragazza.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.