Top Gun: Maverick, su Sky il film campione d’incassi con Tom Cruise

Il film campione d'incassi con protagonista Tom Cruise, che torna a vestire i panni dell'aviatore Pete "Maverick" Mitchell, arriva lunedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. E da lunedì 6 a domenica, Sky Cinema Collection si trasforma in SKY CINEMA COLLECTION – TOM CRUISE MANIA, con una programmazione di 18 film che vedono protagonista il grande attore

Finalmente arriva su Sky Cinema TOP GUN: MAVERICK, film campione d'incassi con protagonista Tom Cruise, che torna a vestire i panni dell'aviatore Pete "Maverick" Mitchell, lunedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Candidato a ben sei premi Oscar®, tra cui quello per il Miglior Film, alla 95° edizione degli Academy Awards®, il film è diretto da Joseph Kosinski, e vede nel cast, oltre a Tom Cruise, anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Ed Harris e Val Kilmer.

la sinossi Dopo oltre 30 anni di servizio tra i migliori aviatori della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) si trova nel posto giusto, mentre si spinge oltre i propri limiti come coraggioso pilota collaudatore, schivando l'avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati di Top Gun per una missione specializzata come quella che nessun pilota vivente ha mai visto, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster", figlio del defunto amico di Maverick e ufficiale addetto alle intercettazioni radar tenente Nick Bradshaw, detto "Goose". Di fronte a un futuro incerto e ai fantasmi del suo passato, Maverick è costretto a confrontarsi con le sue paure più profonde, in una missione che richiede l'estremo sacrificio di coloro che saranno scelti per guidarla.

SKY CINEMA COLLECTION – TOM CRUISE MANIA E da lunedì 6 a domenica 12 febbraio Sky Cinema Collection si trasforma in SKY CINEMA COLLECTION – TOM CRUISE MANIA, con una programmazione di 18 film che vedono protagonista il grande attore. Tra i film previsti, immancabile il primo inossidabile capitolo TOP GUN, vincitore dell'Oscar® e del Golden Globe per la migliore canzone, mentre tra gli altri film che hanno consacrato la carriera di Cruise ci sono il biopic da 2 Oscar® di Oliver Stone NATO IL QUATTRO LUGLIO, per cui Cruise ottenne la sua prima candidatura agli Oscar®; l'action ad alta velocità GIORNI DI TUONO con Nicole Kidman e Robert Duvall; il dramma giudiziario CODICE D'ONORE con Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon; il thriller di Sydney Pollack, tratto dal bestseller di John Grisham, IL SOCIO con Gene Hackman; e la commedia sul mondo del football JERRY MAGUIRE con Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr., premiato con l'Oscar®. E ancora il film di fantascienza diretto da Steven Spielberg MINORITY REPORT; il kolossal L'ULTIMO SAMURAI; il thriller firmato da Michael Mann COLLATERAL; e gli action nati dalla penna di Lee Child JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA e JACK REACHER - PUNTO DI NON RITORNO.