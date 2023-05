Kristen Stewart reciterà nel remake del grande classico I pugni in tasca di Marco Bellocchio . The Hollywood Reporter ha annunciato in esclusiva l’avvio della produzione che vedrà Karim Aïnouz dietro la macchina da presa.

Kristen Stewart sarà la protagonista del remake de I pugni in tasca, distribuito nel 1965 e ritenuto uno dei film italiani più iconici e apprezzati di sempre. L’attrice reciterà per Karim Aïnouz con la sceneggiatura scritta da Efthimis Filippou , nel cast anche Josh O’Connor ed Elle Fanning .

Il regista ha proseguito: “Sono entusiasta di collaborare con Efthimis Filippou per la rivisitazione di questo lavoro iconico per creare una parabola contemporanea sulla morte della famiglia patriarcale tradizionale che spero possa essere toccante e provocatoria in egual misura. Lavorare con un cast di attori così dinamico per dare vita a questo adattamento esplosivo per il pubblico è un sogno che diventa realtà”