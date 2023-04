Kristen Stewart reciterà in Sacramento di Michael Angarano

Il ruolo di Kristen Stewart in Sacramento

A breve Stewart inizierà le riprese di Sacramento nei panni di Rosie, la moglie di Glenn (Michael Cera), che inizia un viaggio improvvisato da Los Angeles a Sacramento con il suo amico Rickey (Angarano). L'attore 35enne nominato agli Emmy è attualmente fidanzato con Maya Erskine con cui ha avuto un figlio, Leon Frederick, nel 2021. Quest’ultima sarà sua moglie nel film. Angarano in precedenza ha diretto il film drammatico del 2017 Avenues di cui ha co-scritto la sceneggiatura con Christopher Nicholas Smith. "Siamo grati e molto entusiasti di fare un film come Sacramento" ha detto Angarano a Deadline. “Siamo onorati di lavorare con questo cast e questa troupe di grande talento guidati da Stephen di Bee-Hive che non è solo un grande partner, ma un vero collaboratore. È già stato un bel viaggio, ma finalmente siamo pronti per girare un film”.