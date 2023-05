Natalie Portman: "Non mi hanno mai chiesto di tornare in Star Wars"

A 18 anni dalla sua ultima apparizione nel franchise con La vendetta dei Sith, l'attrice lascia capire il suo desiderio per il futuro. Da quando Ewan McGregor e Hayden Christensen sono tornati nella serie Obi-Wan Kenobi, tanti fan si sono chiesti se mai rivedranno la Padmé Amidala interpretata da Portman nella trilogia prequel

Natalie Portman ha confessato in una recente intervista rilasciata alla rivista GQ che sarebbe disposta a tornare in Guerre Stellari, tuttavia dice che nessuno gliel'ha ancora chiesto. Quindi, diciott'anni dopo la sua ultima apparizione nel franchise, magari con questo suo appello la rivedremo presto in Star Wars. Da quando Ewan McGregor e Hayden Christensen sono tornati nella serie TV Obi-Wan Kenobi, tanti fan si sono chiesti se mai rivedranno la Padmé Amidala interpretata da Portman nella trilogia prequel di George Lucas.

È giunto quindi il momento di farsi avanti, produttori! Natalie Portman ha affermato che dalla sua ultima apparizione in Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith, nessuno le avrebbe mai chiesto di tornare a vestire i panni di Padmé Amidala. Dunque bisogna presto riparare a questo danno.



Portman: “Nessuno mi ha mai chiesto di tornare”

“Nessuno mi ha mai chiesto di tornare, ma sono aperta all’eventualità”, queste le parole della diva raccolte dai microfoni di GQ. Questa sua frase è stata la risposta alla domanda se mai la vedremo tornare a interpretare quel mitico personaggio della galassia di George Lucas. “Non ho informazioni al riguardo”, ha risposto lei, piccata.

Eppure c’è ancora la possibilità che venga realizzato un nuovo film oppure una serie televisiva incentrata su Padmé Amidala, nonostante questo personaggio (****SPOILER****) sia morto nel film La vendetta dei Sith. Ma comunque è già capitato che i personaggi di Star Wars resuscitassero (Boba Fett ne è un esempio). Per quanto riguarda la regina di Naboo, però, farla tornare resuscitandola in qualche modo potrebbe non funzionare a livello di trama, poiché la sua morte è stata molto significativa proprio per la diegesi.

Lady in the Lake, stop alla serie con Natalie Portman per estorsioni

Potrebbe tornare in un prequel?

Si potrebbe comunque pensare a un film o una serie prequel, senza quindi dover resuscitare nessuno. Dopo la sua partecipazione al film del franchise uscito diciott'anni fa, il personaggio di Padmé Amidala è stato soltanto menzionato nella serie televisiva Obi-Wan Kenobi, ricordato dal personaggio di Hayden Christensen. Al momento comunque non sembra che ci sia alcun interesse da parte di Lucasfilm riguardo un potenziale recupero del personaggio, purtroppo per i fan di Padmé Amidala (e per la stessa Portman, che ha ammesso che vorrebbe tornare).

In realtà una proposta per "tornare" in Star Wars le è arrivata da Taika Waititi

Tuttavia Natalie Portman “mente” nel dire che nessuno le ha mai chiesto di tornare in Star Wars. Più che mentire, nel suo caso è non dirla tutta…

Fa sorridere il fatto che il regista Taika Waititi in effetti abbia proposto a Natalie Portman di "tornare" nell'universo narrativo di Star Wars. Però Waititi ha proposto all'attrice di entrare nel cast del film del franchise che realizzerà lui: mentre glielo proponeva, il regista non le offriva di “tornare” ma semmai di debuttare, di esordire in Guerre Stallari. Assurdo a dirsi, ma si era dimenticato che Portman già faceva parte di quell'universo narrativo! E non certo con un personaggio secondario, dato che Padmé Amidala è stata una figura di rilievo.

"Dice che se n'è dimenticato perché mi ha chiesto se volevo essere in un film da Star Wars e io gli ho detto: 'c'ero'. Pensavo stesse scherzando. Lui scherza così tanto che pensavo fosse una battuta. E poi ha detto in un'intervista che era un po' imbarazzato dopo", ha rivelato Natalie Portman a GQ.