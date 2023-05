Il Gladiatore 2, aggiunti altri membri nel cast

Il sequel seguirà le vicende di Lucius, il figlio di Lucilla, l’amore storico di Masximus Decimus Meridius Condividi

Il Gladiatore 2, il sequel del celebre film di Ridley Scott, ha finalmente chiuso il suo cast. Confermata l'aggiunta di May Calamawy (Moon Knight), Peter Mensah (Avatar) e Matt Lucas (Bridesmaids), così pure quella di Derek Jacobi, che riprenderà il suo ruolo dal blockbuster del 2000. E non è ancora tutto. A quanto pare, infatti, il film arriverà al cinema con un cast assolutamente stellare, ben in grado di soddisfare le aspettative del pubblico.

Un cast sensazionale Il Gladiatore 2 avrà un cast incredibile, questo è certo. Dopo che il candidato all'Oscar Barry Keoghan ha abbandonato le trattative per entrare a far parte del cast, ora è la star di Kraven the Hunter e The White Lotus Fred Hechinger a essere in trattativa per assumere il ruolo dell'imperatore Geta.I nuovi ingressi si vanno così ad aggiungere a un cast già costellato di star, guidato dal candidato all'Oscar Paul Mescal e dal due volte premio Oscar Denzel Washington. Al loro fianco anche Joseph Quinn, che interpreterà l'imperatore Caracalla, e Pedro Pascal, l’attore di Mentalist e Law & Order in trattativa con la produzione per un ruolo che rimane ancora segreto. leggi anche Il Gladiatore 2 ha una data di uscita

Il sequel de Il Gladiatore Ancora nessun dettaglio rilasciato dalla Paramount su Il Gladiatore 2, nonostante la data d’uscita del sequel sia stata fissata al 22 novembre 2024. Le aspettative del pubblico e della critica, come potete immaginare, sono altissime, soprattutto considerando che il primo film di Ridley Scott si è rivelato un successo incredibile, incassando 460 milioni di dollari al botteghino e vincendo cinque Academy Awards, tra cui quello per il miglior film. Il film, come tutti sanno, vede Russell Crowe nei panni di Maximus Decimus Meridius, un soldato romano costretto alla schiavitù che giura vendetta a Commodo, magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix. Ma poiché Maximus muore alla fine de Il Gladiatore, il sequel sarà tutto incentrato su Lucius, il figlio dell'amore di Maximus, Lucilla, interpretata da Connie Nielsen, che riprende il suo ruolo anche nel sequel. La scrittura della sceneggiatura sarà curata da David Scarpa, mentre la direzione spetterà ancora una volta a Rdiley Scott, che produrrà il film con Michael Pruss. Al di là di queste notizie, però, non si sa ancora nulla de Il Gladiatore 2. Dovremmo quindi aspettare il 2024 prima di sapere davvero quali sono sorprese ha in serbo per noi Scott. vedi anche Il gladiatore 2, Russell Crowe si tira fuori dal progetto