Il Gladiatore 2 ha una data di uscita

Finalmente esiste una data di uscita de Il Gladiatore 2, atteso sequel del successo diretto da Ridley Scott di cui si parla molto negli ultimi mesi. Il film sarà al cinema il 22 novembre 2024 con Paul Mescal, candidato come miglior attore agli Oscar 2023 per Aftersun, in trattativa per essere parte del cast, secondo quanto riportato da Deadline. Ridley Scott produrrà Il Gladiatore 2 con Michael Pruss, Doug Wick e Lucy Fisher e la storia si basa sulla sceneggiatura di David Scarpa.

Come riportato per la prima volta da Justin Kroll, Paul Mescal non prenderà il posto di Massimo Decimo Meridio, il protagonista interpretato da Russell Crowe che muore alla fine del primo film del 2000, ma sarà Lucius, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen), che ora è un uomo adulto poichè la storia si svolge anni dopo la fine de Il Gladiatore. Lucius era anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), figlio del leader romano Marco Aurelio, che uccise suo padre e salì al trono. Commodo finì faccia a faccia con Massimo - che, sebbene ferito a morte, trafisse l'imperatore prima di svanire nell'aldilà per ricongiungersi con la moglie e il figlio uccisi prima.

Anche se Paul Mescal sembra ormai il favorito per il ruolo da protagonista, Scott avrebbe provinato anche Timothée Chalamet, Austin Butler e Miles Teller, ma altre conferme sul cast del film arriveranno prossimamente. Il 22 novembre 2024 è il fine settimana prima del Ringraziamento per gli Stati Uniti, un periodo importante per le uscite in sala. E al momento non è prevista una forte concorrenza con altri titoli altrettanto forti. Il Gladiatore 2 precederà l'uscita nelle sale del 27 novembre di un film d'animazione Disney ancora senza titolo, ma per il resto attirerà sicuramente al cinema i curiosi e i fan del primo film che si è rivelato un vero e proprio colossal nel tempo.