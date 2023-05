1/24

Helmut Berger ha esordito come attore nel 1967 in La strega bruciata viva, epidodio diretto da Luchino Visconti all'interno del film Le Streghe. Come ricorda Claudia Cardinale Visconti e Berger si erano conosciuti sul set di Vaghe stelle dell'Orsa "Era un ragazzo bellissimo. Helmut venne sul set con la moglie di Dalì che era molto amico di Luchino, e da li partì la loro storia”.

Addio a Helmut Berger