Spider-Man: Across the Spider-Verse, una clip del film d'animazione

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nelle sale italiane il 1° giugno

Miles e Gwen per i grattacieli di New York. I supereroi sono i protagonisti della nuova clip del film Spider-Man: Across the Spider-Verse diretto da Joaquim Dos Santos , Kemp Powers e Justin K. Thompson .

Spider-Man: Across the Spider-Verse, la clip

In attesa dell’uscita della pellicola, in arrivo sul mercato itaiano il 1° giugno, Sony Pictures Entertainment ha condiviso un nuovo filmato del lavoro. Il video mostra Miles e Gwen protagonisti di un’insolita passeggiata per le strade, o meglio per gli edifici, di New York tra salti acrobatici e scene divertenti.

Spider-Man: Across the Spider-Verse vede nel cast originale tantissimi volti noti di Hollywood: da Shameik Moore e Hailee Steinfeld per i due protagonisti a Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jake Johnson e Jason Schwartzman. Presenti poi Issa Rae, Karan Soni, Daniel Kaluuya e Oscar Isaac.