Sliding Doors compie 25 anni: tutti i segreti del backstage

Peter Howitt dirige nel 1998 Sliding Doors, una commedia romantica con Gwyneth Paltrow e John Hannah. Helen arriva tardi in ufficio e viene licenziata, così torna in anticipo a casa ma, arrivata alla metropolitana la storia si sdoppia: c'è Helen che perde il treno e che viene aggredita ma c'è anche la Helen che riesce a salire sulla metro. Lo spettatore vive due storie, due possibili evoluzioni del destino in nome della domanda che tutti ci siamo fatti almeno una volta nella vita: se avessi fatto questa scelta al posto di un'altra come sarebbe andata? In occasione dei 25 anni del film vi sveliamo alcune curiosità sulla realizzazione e del dietro le quinte del film.

Come è nata l’idea Peter Howitt era in ritardo per un appuntamento con un amico e camminava lungo Charing Cross Road a Londra, quando ha attraversato correndo ed è stato quasi investito da un’auto. Quel momento di pericolo lo ha fatto ragionare sulla morte e su come fosse andata se quell’incidente fosse avvenuto con i vari effetti domino del caso. Così nacque l’idea per la sceneggiatura di Sliding Doors. Passarono sette anni dal mancato incidente prima di finire la stesura del film e Howitt ha fatto 20 riscritture prima della versione definitiva del copione accumulando molti debiti e vivendo un forte esaurimento nervoso. "Tutto quello che potevo fare era restare nel mio appartamento a Fulham, piangere e scrivere la sceneggiatura di Sliding Doors" ha rivelato l’attore aggiungendo che "Il peggio è durato circa tre mesi. Poi ho iniziato lentamente a migliorare. Ora sono davvero contento che sia successo." approfondimento 15 film romantici

Il salvataggio di Sydney Pollack John Hannah, all’epoca noto come Matthew di Quattro matrimoni e un funerale, si era impegnato subito nel film, ma poi il finanziamento è scomparso. Così poi egli ha incontrato il regista e produttore premio Oscar Sydney Pollack e gli ha detto quanto fosse deluso dal fatto che Sliding Doors non sarebbe stato realizzato. Entro sette giorni, Pollack ha letto la sceneggiatura, l'ha trovata "davvero adorabile" e "divertente" e ha ottenuto i soldi per realizzare il film. Quando la produttrice Philippa Braithwaite ha chiamato Howitt per dargli la buona notizia, lui era in un pub, ancora sconvolto per aver perso il finanziamento iniziale. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

Al posto di Gwyneth Paltrow Quando Hannah parlò a Pollack per la prima volta di Sliding Doors, il film doveva essere realizzato con un budget di 3 milioni di dollari e Minnie Driver sarebbe stata la protagonista. Poi il budget è stato raddoppiato e Gillian Anderson era interessata alla parte, infatti in un’intervista ha ricordato qualche anno dopo quel ruolo come un’occasione mancata di cui è ancora dispiaciuta. Nei sotterranei di Londra Le scene ambientate nella metropolitana di Londra sono state girate alla stazione di Waterloo sulla Waterloo & City Line e alla stazione di Fulham Broadway sulla District Line. Le riprese sul posto sono costate 500 sterline all’ora ($ 719,50 in dollari di oggi), a meno che non ci sia una troupe di meno di cinque persone. Simile a Destino Cieco di Krzysztof Kieslowski Il film Destino Cieco di Krzysztof Kieslowski del 1981 è stato censurato e trattenuto dalle autorità polacche fino al 1987. In quel film, un ragazzo che ha abbandonato la scuola di medicina di nome Witek riesce a prendere un treno e diventa comunista, perde il treno e diventa un agitatore radicale anticomunista, e perde l’allenarsi e diventare uno studente di medicina apolitico.