Sky Tg24 e CinecittàNews insieme per il Festival di Cannes

Per raccontare al meglio questo importante appuntamento, quest’anno Sky Tg24 potrà contare anche sulla collaborazione editoriale con Cinecittà News, il daily on line edito da Cinecittà. Una collaborazione già sperimentata sia per la Festa del Cinema di Roma che per la Mostra del Cinema di Venezia che si rinnova.

A partire da domani Sky Tg24 proporrà ogni giorno, insieme ai contributi dei propri inviati, anche contenuti e interviste realizzati da Cinecittà News: on air con clip e pillole delle interviste più interessanti, su Spettacolo, lo spin-off dedicato all’intrattenimento del sito SkyTG24.it con tanti approfondimenti dedicati, e sui suoi canali social. In questo modo la testata punta a fornire al proprio pubblico un’informazione ancor più ricca e completa sull’evento, con tutte le notizie e gli aggiornamenti dalla Croisette.