Drôles de Guerres, trailer dell’ultimo film di Jean-Luc Godard

È stato pubblicato in rete il video che anticipa ciò che vedremo nell'ultima opera del celebre cineasta francese recentemente scomparso. Sarà tra i momenti più attesi e toccanti del Festival di Cannes 2023: si intitola Drôles de Guerres (Phony Wars), il "film che non esisterà mai", come recita il titolo completo. L'opera - prodotta da Saint Laurent, Anthony Vaccarello, Vixens e L'Atelier - è in realtà un cortometraggio, dato che la durata è di 20 minuti

È stato pubblicato in rete il trailer ufficiale di Drôles de Guerres (Phony Wars), il film del celebre cineasta francese Jean-Luc Godard, recentemente scomparso.

Il titolo per esteso è Film annonce du film qui n’existera jamais: “Drôles de Guerres”, dunque il “film che non esisterà mai”. E invece esisterà eccome, dato che è realtà e sarà uno dei grandi protagonisti della kermesse cinematografica attesa sulla croisette. Sarà tra i momenti più attesi e toccanti del Festival di Cannes 2023.



L’opera - prodotta da Saint Laurent, Anthony Vaccarello, Vixens e L’Atelier - è in realtà un cortometraggio, dato che la durata è di 20 minuti.

La presenza di questa pellicola alla rassegna di cinema attesa dal 16 al 27 maggio a Cannes è un appuntamento importante per tutti gli appassionati della settima arte. Ricordiamo che il grande regista francese è scomparso alla fine del 2022, motivo per cui la presenza della sua opera all'edizione di quest'anno è ancora più coinvolgente.



Il film sarà proiettato nell'ambito dell'omaggio Memories of Jean-Luc Godard



Il film sarà proiettato nell’ambito dell’omaggio Memories of Jean-Luc Godard

Cannes Classic ha deciso di omaggiare il cineasta leggendario, dedicando alla sua memoria un panel apposito.

Drôles de Guerres (Phony Wars) è stato appena annunciato tra le sorprese di questa edizione, inserito nell'omaggio Memories of Jean-Luc Godard, che già prevedeva nel programma Il disprezzo del 1963 in 4K e il documentario Godard par Godard scritto dal direttore della Cinémathèque française Frédéric Bonnaud e diretto da Florence Platarets. Quest’anno Cannes Classic ha in serbo per gli appassionati di grande schermo dal sapore vintage tanti manicaretti succulenti, tra cui la versione restaurata de Il ferroviere di Pietro Germi, di Io ti salverò di Hitchcock, Man Ray musicato da Jim Jarmush in Return to Reason, il documentario di Dheeraj Akolkar intitolato Liv Ullmann – A Road Less Travelled (con la presenza dell’attrice sulla croisette) e quello di Leslie Iwerks, 100 Years of Warner Bros.



A confermare la proiezione a Cannes dell’inedito Drôles de Guerres è il suo Direttore della Fotografia Fabrice Aragno (che presenzierà a Cannes).

Jean-Luc Godard, il padre della Nouvelle Vague

Il regista Jean-Luc Godard si è spento nel settembre 2022, all'età di 91 anni. A dare la notizia è stato il giornale francese Liberation, cha ha spiegato che il cineasta francese è ricorso al suicidio assistito in Svizzera: "Non era malato, era soltanto esausto", rivela una fonte citata dal quotidiano.

Nato a Parigi il 3 dicembre del 1930, Godard ha rivoluzionato la storia del cinema con capolavori come Fino all'ultimo respiro e Il Disprezzo. È stato un autore molto prolifico, con oltre 150 opere (tra film, cortometraggi e video vari).



Godard è nato nella capitale francese da una famiglia benestante. Durante la seconda Guerra Mondiale è stato mandato a studiare in Svizzera. Al ritorno nella sua Parigi, nel 1948, frequentò l'università Sorbona. Qui cominciò ad appassionarsi alla settima arte, buttandosi a capofitto in vari esperimenti cinematografici.

Nel 1959 la svolta: esce Fino all'ultimo respiro

Il suo primo film è Fino all'ultimo respiro, uscito nel 1959. Grazie a questa piccola, Jean-Luc Godard ha ottenuto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. È il film che più di tutti è diventato l'icona della Nouvelle Vague, cioè il periodo della storia del cinema rappresentato da cineasti formatisi alla scuola critica dei "Cahiers du cinéma" degli anni Cinquanta. Questi registi erano Claude Chabrol, lo stesso Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Jacques Rivette e François Truffaut.



Tra le tante grandi opere indimenticabili di Godard, ci sono anche Le petit soldat, La donna è donna, I sette peccati capitali e Il Disprezzo, quest’ultimo liberamente ispirato al romanzo di Alberto Moravia. Nella sua carriera, il regista parigino ha anche vinto un Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia (con Prenom Carmen del 1983).



Potete guardare il trailer ufficiale di Drôles de Guerres di Jean-Luc Godard nel video in testa a questo articolo.

