Oscar 2024, le date della 96ª edizione annunciate dall'Academy

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che la cerimonia della 96ª edizione degli Oscar (LO SPECIALE) si terrà il 10 marzo 2024 al Dolby Theatre di Hollywood e sarà trasmessa in diretta sulla Abc. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata il 18 novembre 2023 e sarà seguita prima dalle votazioni preliminari per le shortlist il 18 dicembre e poi dall'annuncio dei risultati il 21 dello stesso mese. Il periodo di voto per le nomination è invece previsto tra l’11 e il 16 gennaio 2024, l'annuncio delle candidature ufficiali arriverà il 23 gennaio e le votazioni finali cominceranno il 22 febbraio.