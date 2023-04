Zack Snyder, i posati inediti di cast e personaggi per i suoi film DC

Lo SnyderVerse si arricchisce di un nuovo pezzo con la pubblicazione di foto inedite dei personaggi DC durante le prove costume Condividi

Gli amanti e gli appassionati della Justice League conoscono senz'altro Zack Snyder: regista di alcuni dei film più famosi della Justice League. La sua lettura e chiave di interpretazione dell'Universo DC non ha mezze misure: viene amata o viene odiata, e questo porta a grandissime discussioni tra gli appassionati del genere che si confrontano portando i loro pro e i contro dei film di Snyder. Le divisioni su questo tema si sono acuite maggiormente quanto è stata pubblicata la cosiddetta Snyder Cut del film Justice League, rilasciata nel 2021. In quest'occasione si è tornati a parlare di SnyderVerse, il mondo DC firmato da Snyder è tornato prepotentemente alla ribalta e lui stesso non sembra intenzionato a spegnere la discussione, alimentandola con nuovi elementi.

I posati inediti del mondo DC di Zack Snyder Zack Snyder ribadisce la sua posizione con una nuova pubblicazione che vede alcune foto inedite di L'Uomo d'Acciaio, Batman Vs Superman: Dawn of Justice e Justice League. Non si conosce la fonte di tali scatti che sono stati postati sul social network Vero ma è probabile che siano frutto di sessioni fotografiche realizzate durante le prove costumi. Gli estimatori di Snyder sottolineano come questo sia l'ennesima riprova della particolare linea di affinità che il regista crea con i suoi lavori e che ha dato anche vita al cosiddetto SnyderVerse. Lo stesso cineasta, infatti, è un appassionato del mondo DC, altrimenti non sarebbe così presente agli eventi che lo celebrano, come quello che si terrà a breve a Pasadena, in California, durante il quale verranno proiettati tre film DC su schermi IMAX.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zack Snyder's Justice League (@zacksnydersjusticeleague)

Le dichiarazioni di Snyder sulla Justice League La visione di Zack Snyder sulla Justice League è molto diversa rispetto agli altri registi e lo stesso regista ha recentemente spiegato in che modo nasce la sua idea di sceneggiatura, unendo i pezzi come se fossero un puzzle per dare una visione complessiva d'insieme. "La sceneggiatura di Justice League si è evoluta proprio tramite quel processo. Sarò onesto: quando abbiamo preparato la sceneggiatura... Insomma, è successa una cosa del genere: appariva molto più dark e strana", ha spiegato Snyder, che ha rivelato come tutto sia cambiato con Batman vs Superman davanti alla richiesta di film più leggeri e divertenti.