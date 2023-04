Mortal Kombat 2: le riprese del nuovo live action inizieranno a giugno

La produzione della pellicola sta ufficialmente andando avanti ed ecco cosa si sa attualmente del progetto Condividi

Il regista Simon McQuoid tornerà dietro la macchina da presa per l'imminente sequel del film ispirato al celebre videogioco Morta Kombat. I dettagli della trama del nuovo film sono ancora in fase di elaborazione, ma Warner Bros. spera di replicare il successo di Morta Kombat del 2021 che è stato tra i primi titoli che ha contribuito a riportare la gente al cinema dopo la pandemia. Considerando il grande successo che altri adattamenti di videogiochi come The Last of Us e Super Mario Bros. Il film hanno raggiunto quest'anno, le speranze che Mortal Kombat 2 possa seguire le loro orme, sono grandi.

Mortal Kombat 2: lavori in corso Il produttore di Mortal Kombat 2, Todd Garner, ha confermato che la produzione del sequel inizierà in Australia, con riprese che si svolgeranno da giugno a settembre 2023. Warner Bros. ha anche assunto lo sceneggiatore capo della prima stagione di Moon Knight, Jeremy Slater, per scrivere la sceneggiatura dell'atteso sequel nel gennaio 2022. Parlando con The Direct, Slater ha dichiarato che questo film non avrà necessariamente: "lo stesso tono del MCU". Ma quello che spera di fare è dare ai fan qualcosa che non si aspettano e includere alcuni dei personaggi e dei punti della trama più selvaggi. “Abbiamo ragazzi che si strappano la faccia e sputano fuoco: è un universo strano, abbracciamo un po' di quella stranezza e facciamo un sequel di Mortal Kombat che nessuno si aspetta e che può in qualche modo intrufolarsi e spazzare via tutti. Siamo ancora all'inizio di quel processo, ma mi sto divertendo molto”. approfondimento Mortal Kombat, Simon McQuoid torna alla regia del sequel

Videogiochi alla riscossa Sapere che le riprese di Mortal Kombat 2 saranno in Australia quest'estate è sicuramente una prospettiva entusiasmante, soprattutto considerando come i progetti di videogiochi stiano avendo un grande aumento a Hollywood negli ultimi tempi. Super Mario Bros. è già diventato il film di maggior incasso dell'anno, anche se ha lottato duramente con la critica, mentre The Last of Us continua la sua impressionante corsa su HBO Max con un'imminente stagione 2. Con Warner Bros. a bordo, questo sequel dovrebbe rivelare maggiori dettagli nelle prossime due settimane in termini di casting e talenti dietro le quinte. E con nomi come Baraka, Johnny Cage e Shao Kahn ancora in attesa di apparire accanto al Cole Young di Lewis Tan e allo Scorpion di Hiroyuki Sanada, c'è ancora molto lavoro da fare per portare avanti questa storia nel miglior modo possibile. Mortal Kombat 2 è ancora in pre-produzione e il sequel non ha ancora una data di uscita.