Air, l'accento spagnolo di Ben Affleck nel promo diventa virale VIDEO

Lo spagnolo di Ben Affleck

Ben Affleck ha imparato lo spagnolo come seconda lingua mentre lavorava a una serie televisiva girata in Messico negli anni ’80, quando era adolescente. Dovrebbe trattarsi di The Second Voyage of the Mimi, la serie che racconta l’avventura di un equipaggio immaginario di una barca a vela che esplora le rovine Maya nel sud del Messico. Nel 2020 come ospite al The Kelly Clarkson Show, ha affermato di parlare la lingua "passivamente" e che la figlia maggiore Violet stava per superarlo in fluidità. "È sempre stata un'ottima studentessa, ed è stata interessata allo spagnolo, l’aiuto spesso" ha spiegato, aggiungendo: ”Potrebbe sorpassarmi”. "Il problema con lo spagnolo è che impari un sacco di parole, alcune buone, altre sai. E poi vai da qualche altra parte, come vai in Spagna o vai in Sud America e le persone di lì ti dicono: 'No, non è spagnolo.’” ha sottolineato Affleck svelando che spesso gli dicono che parla spagnolo con accento messicano.