Nicolas Cage rivela che adorerebbe interpretare l’Uomo Lupo

Nicolas Cage ha confessato in esclusiva al magazine statunitense Screen Rant un desiderio: quello di calarsi nei panni di Wolf Man, l’Uomo Lupo.

Dopo il suo prossimo ruolo di Dracula nella commedia horror che uscirà a breve intitolata Renfield, vorrebbe quindi interpretare un altro mostro classico. “Wolf Man è il più spaventoso. Penso anche che sia potentemente tragico” ha detto Cage ai microfoni di Screen Rant. “È stato portato sullo schermo molte volte ma ultimamente non stiamo più facendo film sull'Uomo Lupo”.

Conclude dicendo che, per quello che vorrebbe esplorare lui, non c'è niente di meglio rispetto a questo personaggio.

“Per quello che vorrei esplorare, per me funziona”, afferma l’attore.



In attesa di scoprire se qualche cineasta illuminato coglierà l'invito (a nozze) di Nicolas Cage - scritturandolo come licantropo - godiamoci il momento in cui il divo hollywoodiano arriverà sui grandi schermi nella commedia horror di prossima uscita incentrata sul servitore di Dracula, ossia Renfield.

Il protagonista dell’horror comedy più atteso dell’anno è Nicholas Hoult, tuttavia sarà difficile togliere la scena al suo comprimario, il Principe delle Tenebre interpretato (magistralmente) da Cage.



Renfield è basato su un trattamento di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead

Il film Renfield è basato su un trattamento di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, che ha stravolto un po’ il romanzo originale (Dracula di Bram Stoker).

La pellicola racconta il tentativo di Renfield, servitore fedele di Dracula, di sottrarsi a quella servitù fedelissima, liberandosi dal giogo del suo padrone dopo essersi innamorato di un vigile urbano di new Orleans.



Il film è basato su un trattamento della storia del creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e sulla sceneggiatura del creatore di Rick e Morty Ryan Ridley.

Renfield deve ancora arrivare sugli schermi per il grande pubblico, tuttavia sta già raccogliendo recensioni positive dopo il suo debutto ai festival cinematografici.

Le ispirazioni di Nicolas Cage per interpretare Dracula

Nicolas Cage ha condiviso la vasta gamma di ispirazioni da cui ha attinto per dare vita all'iconico mostro del folklore e della letteratura. Tra queste, ci sono le interpretazioni di Dracula di Christopher Lee dai film prodotti da Hammer, così come David Bowie e il padre di Cage, August Coppola. Sebbene abbia già esplorato l'interpretazione di un vampiro con Vampire's Kiss, Cage sta opportunamente separando le due interpretazioni nelle differenze di toni.

Non c'è miglior attore di Cage per interpretare mostri in una varietà di generi

Avendo quindi interpretato mostri in una notevole varietà di generi, Nicolas Cage ha dimostrato di essere il perfetto attore moderno di film di mostri.

I personaggi horror mostruosi in cui si cala questo attore non sono soltanto “macchiette” e nemmeno icone stilizzate: la grandezza di Cage è quella di comprendere la mentalità che sta dietro ai personaggi piuttosto che basarsi rigorosamente e solamente sull'aspetto soprannaturale della figura.



Come lo stesso Nicolas Cage ha notato durante l'intervista con Screen Rant, in fondo un ruolo simile a quello dell’Uomo Lupo è stato da lui già sperimentato: il suo ruolo di e in Ghost Rider.



Per quel personaggio nell'omonimo film Marvel l’attore ha attinto in parte alla tragedia dell'isolamento di cui soffrono sia lui che l'Uomo Lupo. Nonostante i film di

Ghost Rider abbiano ricevuto recensioni contrastanti - non entusiasmando particolarmente la critica - un discorso a parte va fatto per la sua interpretazione: per quanto riguarda entrambi i film, ha sempre raccolto recensioni entusiastiche.

Comunque Nicolas Cage non è l'unico interessato a interpretare l'Uomo Lupo

Sia messo agli atti però che Nicolas Cage non è l'unico divo di Hollywood interessato a calarsi nel ruolo dell'Uomo Lupo dopo il Dracula di Renfield. L'attore dovrà mettersi in fila: Ryan Gosling, per esempio, è stato scritturato già dall'inizio del 2020 per interpretare una nuova versione del mostro classico. Eppure i (tantissimi e sfegatatissimi) fan di Nicolas Cage non vedono l'ora di vedere proprio lui in quel personaggio, così nelle sue corde che sembra cugito addosso al divo.