Film stasera in TV da non perdere martedì 4 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 4 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



I mercenari – The Expendables, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film ormai cult con Sylvester Stallone e Jason Statham. Un gruppo di mercenari deve rovesciare una dittatura.

Film drammatico da vedere stasera in tv



John Q, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Denzel Washington in un film che tocca il tema scottante della sanità in America. Un operaio, disperato per la malattia del figlio, prende in ostaggio dei medici.

Selma – La strada per la libertà, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La storia della marcia organizzata da Martin Luther King per chiedere il diritto di voto per gli afroamericani.

La mia ombra è tua, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Marco Giallini e Giuseppe Maggio in un film in cui uno scrittore e il suo assistente viaggiano per presentare un libro.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il matrimonio di Rosa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Una donna annuncia il suo matrimonio ma tiene nascosto il nome dello sposo.

Tutta colpa di Freud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Claudia Gerini vengono diretti dal regista di “Perfetti Sconosciuti” Paolo Genovese.

I migliori giorni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Cast corale per una commedia diretta da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Quattro diversi episodi dedicati alle festività.

Film romantico da vedere stasera in tv



Scrivimi una canzone, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Hugh Grant e Drew Barrymore in una commedia romantica. Un cantante pop degli anni ’80 verrà aiutato da una frizzante ragazza a tornare sulla cresta dell’onda.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Biancaneve, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Particolare trasposizione della favola di Biancaneve da parte di Tarsem Singh, con Lily Collins e Julia Roberts protagoniste.

Film western da vedere stasera in tv



Balla coi lupi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Versione integrale del film Premio Oscar con Kevin Costner, ambientato durante la guerra di secessione.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Chris Hemsworth e Tom Holland in un film che ripercorre la vera storia del viaggio drammatico della baleniera Essex.

Film thriller da vedere stasera in tv



Intrigo internazionale, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Cary Grant in un film di Alfred Hitchcock. Un pubblicitario viene scambiato per un altro uomo e accusato di omicidio.

I programmi in chiaro



Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ore 21:25 su Rai 1

Nuova stagione della serie televisiva con Valentina Scalera, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso.

Dalla strada al palco, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo talent show che offre la possibilità agli artisti di strada di esibirsi in televisione.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Juventus-Inter, ore 21:00 su Canale 5

Gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia tra i bianconeri e i nerazzurri.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Io prima di te, ore 21:30 su TV8

Sam Clafin e Emilia Clarke in una storia d’amore tra un ragazzo quadriplegico e la sua assistente.

Trespass – Sequestrati, ore 21:25 su Nove

Nicolas Cage e Nicole Kidman in un thriller di Joel Schumacher. Una banda di criminali sequestra due coniugi in piena notte.