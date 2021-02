Fino all'ultimo indizio, il trailer. Dal 5 marzo su Sky Primafila

approfondimento

I migliori film da vedere in streaming a febbraio

Annunciata anche la data d’uscita per il mercato italiano. I cinema sono chiusi a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) il che porta a un lancio in digitale. Dal 5 marzo 2021 “Fino all’ultimo indizio” sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali, come Sky Primafila.

Negli Stati Uniti ha già fatto il proprio esordio sia in sala (nelle poche aperte) che sul web grazie a HBO Max. La data d’uscita americana indicata è il 29 gennaio 2021. Film apprezzato oltreoceano, dal momento che mette a confronto tre generazioni attoriali. Denzel Washington ha ottenuto l’Oscar per due volte, con “Trainign Day” e “Glory”. Jared Leto si è invece imposto sulla concorrenza come miglior attore non protagonista in “Dallas Buyers Club”. Rami Malek è il più giovane del trio e, al tempo stesso, l’ultimo ad aver trionfato agli Oscar per “Bohemian Rhapsody”.