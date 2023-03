Quando, cosa c'è da sapere sul nuovo film di Walter Veltroni

L’opera Quando di Walter Veltroni è stata adattata per il cinema da Doriana Leondeff, Simone Lenzi e lo stesso regista e scrittore per realizzare il film che troviamo in sala dal 30 marzo grazie a Vision Distribution. La storia ambientata negli anni ’80 ruota intorno alla presa di consapevolezza di un uomo che si è addormentato diciottenne per risvegliarsi poi alla soglia dei 50 anni con dubbi, paure, idee e obiettivi. “Ho cercato di raccontare questa storia, tratta da un mio libro, intrecciando il percorso della comprensione di un mondo caotico e così diverso dal passato, dei mutamenti politici e tecnologici con quello della ricerca di affetti consumati dal tempo. Può essere una fiaba. Forse è un modo per parlare di questo tempo e di noi, oggi”, ha dichiarato Veltroni.

Quando: la trama ufficiale del film

La giovane vita di Giovanni va in pausa nell’estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell’asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Dopo 31 anni si risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. Tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c’è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto. Giovanni è come un bambino cinquantenne, deve imparare a muoversi in questa nuova dimensione, accettando anche la perdita dei vecchi legami e la scoperta di nuovi. Ad aiutarlo ci sono Giulia, una giovane e tormentata suora che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua degenza, e Leo, un ragazzo problematico affetto da mutismo selettivo. Grazie a loro Giovanni, oltre che a riprendere le normali funzioni vitali, troverà il modo di riuscire a comprendere la sua nuova esistenza e affrontare il passato, che ritornerà nelle sembianze di Francesca, la figlia avuta nella sua precedente vita.