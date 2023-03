In programma alla Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 30 marzo al 14 maggio, con ingresso libero su prenotazione, una serie di titoli girati tra il 1930 e il 1934, prima che negli Stati Uniti entrasse in vigore Il Codice Hays. Molte dele opere saranno presentate in rare copie in pellicola 35mm provenienti da Los Angeles e Londra