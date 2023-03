Avatar 3, le prime concept art svelano qualcosa di nuovo su Pandora

Nei contenuti speciali di Avatar: La via dell'acqua anche le prime immagini delle nuove ambientazioni Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un mondo in continua espansione. Se con Avatar: La via dell’acqua avevamo conosciuto un aspetto di Pandora che non era ancora stato mostrato nel primo film, esplorandone gli oceani, le creature acquatiche e i popoli della costa, col terzo capitolo della saga diretta da James Cameron, atteso per il 2024, ci troveremo ancora una volta davanti a nuovi scenari magnifici e spettacolori.

Le immagini nei contenuti speciali di Avatar 2 Un piccolo assaggio di ciò che vedremo nei prossimi capitoli arriva direttamente dai contenuti speciali dell’ultimo film ed è stato condiviso su Twitter dall’account Discovering Pandora. Si tratta di tre paesaggi diversi: uno di tipo vulcanico, uno desertico e il terzo artico. Si tratta, al momento, di semplici concept art, disegni preparatori molto distanti certamente dalla resa sullo schermo della straordinaria computer grafica utilizzata per rendere vivide e le realistiche le ambientazioni della saga. Eppure sono già sufficienti per far andare la fantasia e ritrovarsi un’altra volta immersi nell’incantevole e incontaminato mondo di Pandora. leggi anche Avatar 2, in arrivo una versione con contenuti speciali

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

AVATAR 2 TERZO FILM DI SEMPRE PER INCASSI Con oltre 2,3 miliardi di dollari di incasso, Avatar: La via dell’acqua è il terzo film col risultato migliore al botteghino nella storia del cinema, preceduto solo da Avengers: Endgame (poco meno di 2,8 miliardi) e da Avatar (oltre 2,9 miliardi). Il film ha ricevuto quattro candidature agli Oscar, inclusa quella come miglior film, venendo premiato per i Migliori effetti speciali. leggi anche Avatar 3, James Cameron annuncia un possibile spoiler

QUANDO ESCE AVATAR 3 Il terzo film, che avrà un budget annunciato di 250 milioni di dollari, vedrà un cambio di protagonista, con la voce narrante e quindi il punto di vista da cui sarà raccontata la storia che passerà da Jake a Lo’ak. La data d’uscita annunciata per il terzo capitolo della saga del popolo Na’vi è il 20 dicembre 2024. vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema cinema