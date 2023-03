Liv Tyler torna nel MCU: reciterà in Captain America: New World Order

L’attrice sta ufficialmente per tornare nell'universo cinematografico Marvel dopo sedici anni con un ruolo intrigante Condividi

Secondo le ultime notizie l'attrice Liv Tyler, figlia del celebre frontman degli Aerosmith, sta per tornare nel mondo Marvel nei panni di Betty Ross per Captain America: New World Order. In questa nuova avventura del franchise di Captain America, Anthony Mackie è diventato il protagonista e The Leader, interpretato da Samuel Sterns di Hulk, potrebbe essere il villain principale. È stato annunciato anche che Harrison Ford interpreterà il presidente Thunderbolt Ross dopo la morte di William Hurt. THR ha confermato che in Captain America 4 ci sarà Liv Tyler, che dopo 16 anni riprenderà il suo vecchio ruolo apparso prima in Hulk. Liv Tyler ha recitato al fianco di Edward Norton nel secondo film Marvel nei panni dell'interesse amoroso di Bruce Banner e della figlia di Thunderbolt Ross. Dalla sua ultima apparizione nell'MCU, Liv Tyler si è impegnata a recitare in The Leftovers, Harlots e 9-1-1: Lone Star in tv, oltre a un ruolo in Ad Astra.

Perché Liv Tyler torna nell’universo Marvel? La decisione di riportare Liv Tyler nei panni di Betty Ross per Captain America: New World Order arriva dopo quasi due decenni di domande sul suo potenziale ritorno. L'incertezza sul suo futuro nell'MCU è aumentata una volta che la Marvel ha rivisitato Hulk e ha sostituito Edward Norton con Mark Ruffalo. Ciò ha portato a una separazione tra la storia dell'MCU di Hulk e ciò che è stato presentato in L’Incredibile Hulk. Nessuno dei personaggi secondari del film è tornato fino a quando William Hurt non ha assunto il ruolo di Thunderbolt Ross in Captain America: Civil War..

Senza Hulk 2 e la vita amorosa di Bruce Banner in gran parte dimenticata, non c'era posto per Betty Ross nell'MCU. approfondimento Captain America 4, svelati il titolo ufficiale e la data d'uscita

Il collegamento di Hulk e Captain America I Marvel Studios hanno recentemente compiuto uno sforzo più consapevole per reclamare il posto di Hulk nell'MCU. Oltre ai vari cameo di Thunderbolt Ross, Abomination (Tim Roth) è tornato nel film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e la serie She-Hulk. Il successivo annuncio del ritorno di The Leader in Captain America 4 ha anche mostrato segni di come la Marvel volesse finalmente iniziare a utilizzare personaggi come Betty Ross che erano stati dimenticati. Un film di Hulk stand-alone potrebbe ancora essere solo un’idea, ma Captain America 4 che riporta Betty Ross di Liv Tyler rafforza i legami del film con L’Incredibile Hulk. Con una trama che probabilmente coinvolge il siero del super soldato usato per aiutare a creare Hulk e Abomination, il ruolo di Betty Ross potrebbe essere piuttosto sostanziale. Potrebbe anche significare il suo incontro con Hulk di Mark Ruffalo. In ogni caso, Captain America: New World Order fornirà finalmente alcune risposte su quanto accaduto a Betty Ross. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film