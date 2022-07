Captain America 4, svelati il titolo ufficiale e la data d'uscita

Il quarto capitolo di Captain America uscirà il 3 maggio 2024 e sarà intitolato Captain America: New World Order. La pellicola seguirà gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier Condividi

Il 3 maggio 2024, infatti, uscirà in tutti i cinema il quarto capitolo di Captain America, che sarà intitolato ufficialmente Captain America: New World Order. La pellicola sarà un sequel diretto della serie tv The Falcon and the Winter Soldier andata in onda su Disney+ tra il marzo e l'aprile 2021 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

I dettagli di Captain America: New World Order approfondimento Capitan America fa 80 anni: film, serie e canzoni in cui è presente Anthony Mackie, che ha iniziato a interpretare Captain America durante la mini serie The Falcon and the Winter Soldier, riprenderà i panni dell’eroe con in mano il suo iconico scudo. Un ruolo dal significato molto importante essendo il primo afroamericano a vestire i panni di Captain America al posto di Chris Evans. Il quarto capitolo sarà diretto da Julius Onah, mentre per la stesura della sceneggiatura è stato ingaggiato Marcus Smellman, coadiuvato da Dalan Musson che ha lavorato in The Falcon and the Winter Soldier. Captain America: New World Order non sarà l’unico film della Marvel che vedremo prossimamente nei cinema. In tempi più brevi, precisamente l’11 novembre 2022, uscirà Black Panther: Wakanda Forever, sequel di Black Panther dove non ci sarà più il compianto Chadwick Boseman, interprete del protagonista, scomparso nel 2020. Il 17 agosto, invece, su Disney+ sbarcherà She-Hulk: Attorney at Law, serie tv con protagonista un’inedita Hulk donna. Infine, nel 2023, sono previste le uscite di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 e The Marvels.

I film di Captain America GUARDA ANCHE Cinema e film, tutti i video La prima pellicola in assoluto con protagonista Captain America risale addirittura al 1979, distribuita direttamente in televisione, con Reb Brown nei panni di Steve Rogers/Captain America, che vestì i panni dell’eroe anche nel sequel Captain America II: Death Too Soon. Successivamente, passiamo al 1990 con un’altra versione con protagonista Matt Salinger, che ebbe uno scarso successo. Nel 2011 la saga riprese con Captain America: The First Avengers che lanciò definitivamente Chris Evans tra gli attori di maggior influenza a Hollywood. La pellicola fu inserita all’interno del Marvel Cinematic Universe e rappresentò il quinto film a riguardo. Chris Evans fu richiamato per i sequel Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. Arriviamo così alla mini serie tv The Falcon and The Winter Soldier del 2021, dove lo scettro di Captain America passa nelle mani di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie. Infine, ricordiamo anche il film d’animazione del 2014 Iron Man & Captain America: Heroes United, mai doppiato in italiano e distribuito solo sottotitolato.