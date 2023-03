Bifest 2023, il programma del festival del cinema a Bari

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il Bari International Film Festival 2023, detto anche Bif&st è un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli esperti della settima arte. La città pugliese diventa teatro di film, incontri esclusivi con professionisti e protagonisti del cinema, con un ricco programma coordinato dal regista Volker Schlöndorff che è il Presidente dell’evento giusto alla 14° edizione. Ettore Scola e Margarethe Von Trotta sono i Presidenti Onorari, mentre il Direttore è sempre Felice Laudadio. Nove giorni ricchi di attività e proiezioni, ma anche masterclass ed eventi speciali che si alterneranno per vari luoghi della città di Bari, dal teatro Petruzzelli al Salone Margherita, il Teatro Piccinini e il Teatro Kursaal Santalucia.