Thor Ragnarok, la reunion a Disneyland tra Hela, Thor e Loki

Cate Blanchett non ha vinto il Premio Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione in Tar, ma in una visita a Disneyland una settimana prima della notte più attesa dagli amanti del cinema, ha vissuto una piacevole reunion con i suoi colleghi Marvel. Come ricorderete, infatti, l’attrice ha vestito i panni della perfida ed elegante Hela in Thor Ragnarok, sorella di Loki e il Dio del Tuono. In visita al parco tematico tra i luoghi più felici della Terra, con un look casual, i capelli raccolti e gli occhiali dalla montatura nera, Cate Blanchett ha posato con due cosplayer vestiti come Thor e Loki e lo scatto ha fatto il giro del mondo in brevissimo tempo.