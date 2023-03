Il trailer del documentario Netflix che racconta la storia di Pornhub

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo in un documentario in uscita dedicato ai lati oscuri e agli scandali che ruotano attorno al famoso sito di pornografia. Il documentario includerà interviste ad attrici, attori, attivisti ed ex dipendenti dell’azienda. Si ripercorreranno i sedici anni di storia del sito web per adulti

Si intitola Money Shot: The Pornhub Story ed è un documentario che dovremmo vedere a breve, in uscita sulla piattaforma di streaming Netflix.

Proprio quest'ultima ha pubblicato in queste ore il trailer ufficiale del docu che racconta la storia di Pornhub. Basta guardare il video che anticipa ciò che vedremo per intuire che chiaramente questo progetto non è stato realizzato assieme a Pornhub, anzi…

Money Shot: The Pornhub Story scava infatti nei lati oscuri e negli scandali che ruotano attorno al famoso sito web di pornografia.

Il documentario include interviste ad attrici, attori, attivisti ed ex dipendenti dell’azienda, sarà quindi ricco di interventi e dichiarazioni di chi ha lavorato per il gigante del porno, ripercorrendo insieme ai protagonisti i sedici anni di storia del website per adulti.

L'imminente documentario arriverà in anteprima il 15 marzo, per poi uscire ufficialmente il 17 marzo 2023.

Secondo ciò che afferma il comunicato stampa ufficiale diramato dalla piattaforma di streaming, "offre un tuffo profondo nei successi e negli scandali di Pornhub”.



Potete guardare il trailer ufficiale del documentario Money Shot: The Pornhub Story nel video che trovate in testa all’articolo.