Pornhub, terremoto ai vertici di MindGeek: si dimette anche l'AD

Si dimettono il ceo e il direttore di MindGeek, la società proprietaria di Pornhub. Feras Antoon e David Tasillo hanno dato le dimissioni con effetto immediato, pur rimanendo azionisti. MindGeek, che ha sede in Lussemburgo e possiede anche società di produzione di film per adulti, è stata coinvolta in pesanti controversie negli ultimi anni. Secondo un comunicato di MindGeek, "con l'azienda strategicamente posizionata per una crescita a lungo termine, la leadership esecutiva di MindGeek gestirà le operazioni quotidiane ad interim, mentre è in corso la ricerca di un sostituto".