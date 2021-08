Pornhub, rimosse opere del tour erotico Classic Nudes dopo la diffida

La diffida degli Uffizi a Pornhub

La notizia della rimozione delle opere è stata data dalla rivista specializzata The Art Newspaper. A luglio 2021 la Galleria degli Uffizi aveva annunciato l'intenzione di fare causa a Pornhub per violazione del copyright. Il museo contestava, in particolare, l'uso che era stato fatto della famosa "Venere di Urbino" di Tiziano (1538), con una ricostruzione pornografica considerata dalla galleria fiorentina come "totalmente illegale" e fatta "senza alcun permesso". Insieme agli Uffizi, anche il Louvre aveva avviato un'azione legale per l'uso del suo "Gabrielle d'Estrees e una delle sue sorelle" di un artista sconosciuto, così come il Museo del Prado per l'uso di opere delle sue collezioni, tra cui "La Maja Desnuda" di Francisco de Goya.