Galleria degli Uffizi diffida Pornhub dopo il lancio di Classic Nudes

Il colosso del porno ha presentato un progetto che prevede l’uso delle immagini di opere d’arte custodite nel museo fiorentino. A sponsorizzarlo Ilona Staller nei panni della Venere di Botticelli. Ma la società non ha chiesto l’autorizzazione per le opere. Altri musei potrebbero seguire la strada del museo diretto da Eike Schmidt

Le Gallerie degli Uffizi di Firenze sono pronte a diffidare Pornhub. Il colosso dell’intrattenimento pornografico ha presentato un nuovo progetto lanciato da Ilona Staller, in arte Cicciolina, che prevede l’uso delle immagini di opere d’arte custodite nel museo fiorentino. Ma nessuno ha chiesto l’autorizzazione delle Gallerie per l’uso delle opere: da qui nasce la diffida nei confronti della società.

Classic Nudes

“Alcuni dei porno migliori di tutti i tempi non sono su Pornhub. Si trovano in un museo”. Con queste parole Staller introduce il progetto Classic Nudes in un video pubblicato su YouTube. Si tratta di un'audioguida ai capolavori dell'arte erotica presenti in alcuni dei musei più importanti del mondo: le Bagnanti di Cezanne, la Maya Desnuda di Goya, l'Origine del mondo di Courbet, le statue in marmo di Afrodite, ma anche la Venere di Urbino o la Nascita di Venere di Botticelli. Nel video, Cicciolina interpreta proprio la dea dipinta da Botticelli sulle spiagge di Cipro.