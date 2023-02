4/15 ©Webphoto

FIORENZA MARCHEGIANI - Ed è proprio in Ricomincio da tre che va in scena l’amore fra i personaggi interpretati da Troisi (Gaetano) e Fiorenza Marchegiani (Marta). Una storia romantica, ma non troppo, in cui alla frase di lei, “Quando c'è l'amore c'è tutto”, lui risponde: “No, ti sbagli, chella è 'a salute”. In questa pellicola, Troisi condivide con l’attrice la sua prima esperienza sul grande schermo, sia come attore che come regista

