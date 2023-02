Superpower, un documentario che ha il ritmo del thriller

In anteprima alla Berlinale 2023 il documentario sul conflitto Russia-Ucraina di Sean Penn. Ecco cosa ne pensiamo Condividi

Brusche esplosioni irrompono su una città notturna ripresa dall'alto il 24 Febbraio 2022 all'inizio di Superpower, il documentario realizzato da Sean Penn e Aaron Kaufman presentato in anteprima alla 73° edizione del Festival di Berlino. Quasi un anno dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, questo documentario di due ore prova a definire i punti chiave del conflitto sanguinoso e devastante ancora in corso. Filmati di repertorio della rivoluzione Euromaidan del 2014, che ha estromesso il presidente ucraino filo-Cremlino Viktor Yanukovych, e la risposta quasi immediata della Russia per impadronirsi della Crimea ci aiutano a comprendere i motivi profondi della resistenza del popolo ucraino.

Sean Penn in Ucraina vedi anche Guerra Russia-Ucraina, 5 mesi di conflitto: le immagini simbolo. FOTO Assistiamo alla genesi della decisione di Sean Penn e del produttore Billy Smith di partire per andare a vedere in prima persona cosa accade ogni giorno in quei luoghi di paura e violenza. Viviamo i preparativi e in un attimo ci ritroviamo con la star di Hollywood a Kiev nel bel mezzo dell’invasione. Penn intervista soldati, ambasciatori, giornalisti, e viene intervistato lui stesso riflettendo sulla condizione di quei Paesi che dall’inizio del 2022 hanno attirato l’attenzione del mondo. Attraversando a piedi il confine con la Polonia e visitando le trincee nel Donbass, Sean Penn cerca di comprendere l’aspetto più vero del conflitto in nome di un’Ucraina che vuole libertà e indipendenza. A differenza di molti americani che potrebbero liquidare tutto questo come “qualcosa che accade laggiù”, Sean Penn sente l’esigenza morale di informare e mostrare al mondo la realtà dei fatti. "L'Ucraina rappresenta le più grandi aspirazioni che tutti dovremmo condividere”, ha detto a Berlino, aggiungendo: "Non importa se l'Ucraina sia un Paese della NATO o meno”.

Volodymyr Zelensky, un attore presidente leggi anche Sanremo, Zelensky: "L'Ucraina vincerà grazie alla voce della cultura" Nella sua impresa, Superpower si prende molto tempo per analizzare anche la figura di uno dei protagonisti di queste pagine di storia macchiate di sangue e dolore, Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina. Il documentario ci mostra materiali di repertorio che presentano un attore, un comico, un uomo amato dal popolo, ironico ma anche attento alle esigenze del suo Paese. Alternando formati di ripresa e filtri fotografici, Sean Penn e Kaufman costruiscono un racconto per parole e immagini onesto e realistico, sullo sfondo di edifici distrutti, fiamme libere in alcuni angoli di Kiev, accompagnati dalla colonna sonora di Justin Melland.

La guerra da vicino vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema cinema Superpower è un documentario corposo e interessante che si avverte come un thriller politico serio e pragmatico. Offre nuove informazioni, coinvolge e sensibilizza il pubblico di tutto il mondo su una guerra che è più vicina di quanto si possa immaginare. Penn, infatti, non è il solo volto noto che appare a sostegno della causa, oltre a lui ci sono colleghi come Miles Teller, in una videochiamata. Conosciamo anche qualche protagonista in prima linea come piloti e soldati che raccontano il loro addestramento e la loro esperienza sul campo. Colpiscono, in particolare, verso la fine del documentario i vari confronti tra Sean Penn e Zelensky, dal vivo e virtualmente, persino dal bunker segreto un giorno dopo l’invasione. “Se non sei pronto per vincere, non combattere”, dice il presidente all’attore, confermando la sua reputazione di grande oratore motivazionale che ha ispirato gran parte del suo popolo in questa avventura ricca di sfide e ostacoli.