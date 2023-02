Il personaggio della saga Disney avrà un film stand alone secondo le ultime notizie che circolano sul web Condividi

Jack Davenport potrebbe ancora vivere la sua vita da pirata, secondo le ultime notizie. Infatti durante un'intervista con EW l'attore ha confermato che sarebbe pronto per uno spin-off sul Commodoro Norrington, il personaggio che ha interpretato nella celebre saga Disney con Johnny Depp nei panni del Capitan Jack Sparrow. Dopotutto, se i personaggi secondari degli universi Marvel e Star Wars stanno ottenendo i loro prodotti Disney+, perchè non può valere lo stesso per Pirati dei Caraibi?

Uno spin-off su James Norrington approfondimento Pirati dei Caraibi, tutti i cattivi della saga "Una palla di neve all'inferno ha maggiori possibilità di sopravvivenza rispetto al reboot di Commodoro Norrington" ha detto Davenport ridendo. Interpellando il produttore della saga, Jerry Bruckheimer, ha aggiunto: "Jerry, se stai guardando, tieni conto che puoi rimettermi nella brigata, lo farò”. Naturalmente, c'è un piccolo problema con cui fare i conti, ovvero il fatto che Davenport è morto nel terzo film del franchise, Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo. Gli spettatori ricorderanno che dopo aver salvato Elizabeth Swann (Keira Knightley) dalla prigione, Norrington è stato ucciso da uno sfrenato Bootstrap Bill Turner (Stellan Skarsgård). Ha scelto di liberare Elizabeth, dicendole che i loro destini erano sempre stati intrecciati ma mai uniti, riferendosi al fatto che una volta erano stati fidanzati e stavano per sposarsi, ma non è finita bene per lui.

Il Commodoro resuscitato GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Ma se i supereroi e l'imperatore Palpatine possono resuscitare, perchè non il nobile James Norrington? Dopotutto, il franchise di Pirati dei Caraibi sta cercando di esplorare nuovi mari dopo che un potenziale sesto film è stato dirottato tra le battaglie giudiziarie della star Johnny Depp con l'ex moglie Amber Heard. Inoltre Margot Robbie ha rivelato a novembre che i piani per una nuova versione tutta al femminile nella serie sono stati eliminati. Forse una serie Disney+ con un personaggio preferito dai fan potrebbe essere allettante per il pubblico quanto il rum per un pirata.