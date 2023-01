Eileen, le prime foto del film thriller con Anne Hathaway

Siamo nel 1964 , un periodo in cui le ragazze americane scoprono le minigonne, cominciano a fumare in pubblico e cercano di sentirsi più libere ed emancipate. Eileen Dunlop vive con il padre alcolizzato in periferia, in un posto apparentemente tranquillo e idilliaco, e lavora in un riformatorio per adolescenti maschi. Ogni giorno va al lavoro, timbra il cartellino e fa il suo dovere. La sua vita sembra monotona e prevedibile, fin quando non inizia a frequentare Rebecca, la direttrice del riformatorio, una donna seducente e ambigua. Il loro legame cambia Eileen e la fa sentire libera di esprimere i suoi desideri, di osare, divertirsi e amare, senza freni. Una fredda Boston diventa così scenario di un’amicizia che, andando avanti, coinvolge le protagoniste in un evento scioccante che cambia il loro destino.

“La signora Prestley non c'è ora. Vuole lasciarle un messaggio? Va bene, Gabbana si scrive con due B? ”. Sono in ben pochi a non aver amato la protagonista inizialmente ingenua e un po’ goffa de Il Diavolo veste Prada , che nel 2006 conquistava il grande schermo con il volto di Anne Hathaway . Oggi, 12 novembre, l’attrice compie 40 anni : ha all’attivo oltre 30 film, un Premio Oscar e si batte attivamente per la parità di genere come Ambasciatrice delle Nazioni Unite . Ma quello di Andy Sachs non è stato l’unico ruolo iconico della star di Hollywood

Anne Hathaway

Biondissima in Eileen, Anne Hathaway continua una carriera in continua ascesa, mettendosi alla prova in ruoli sempre diversi. Ne è passato di tempo da Il Diavolo Veste Prada e, da allora l’abbiamo vista in commedie sentimentali, cinecomics come Il Cavaliere Oscuro, musical come Los Miserables, film d’azione, serie tv come We Crashed o Solos, per citarne alcuni. Tra i suoi prossimi progetti She Came to Me che sarà presentato in anteprima alla Berlina 2023 per la regia di Rebecca Miller. Ma anche Bum’s Rush al fianco di Bill Murray e Mother’s Instinct con Jessica Chastain.