Lamborghini: The Man Behind The Legend, cosa c'è da sapere sul film

Presentato in anteprima alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella Città, Lamborghini: The Man Behind the Legend arriva in streaming su Amazon Prime Video il 19 gennaio 2023 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Scritto e diretto da Bobby Moresco, il biopic racconta la figura carismatica e visionaria di Ferruccio Lamborghini, storico fondatore della casa automobilistica che porta il suo nome che è diventata un punto di riferimento in tutto il mondo.