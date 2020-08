Marateale, Mira Sorvino:"Cambio vita e divento italiana"

La prima serata della kermesse cinematogtafica si illumina con le star di Hollywood. In collegamento da Los Angeles l'attrice Premio Oscar Mira Sorvino

Mi sento italiana approfondimento A Marateale i nuovi protagonisti del cinema italiano Sono italiana, i miei nonni erano italiani, e io mi sento italiana. Ora lo voglio fare: voglio chiedere la cittadinanza e trasferirmi”. Mira Sorvino, figlia dell’attore Italo americano Paul Sorvino, i cui genitori, i nonni di Mira, nati a Napoli e Campobasso, si erano trasferiti a New York per cercare un futuro migliore all’inizio del secolo scorso, ha dichiarato spesso di amare il nostro Paese. Le ultime vicissitudini politiche americane e la condotta per lei meno che encomiabile degli Stati Uniti durante l’emergenza Covid, sono state però la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che la spingono ad una “controimmigrazione”.

Linea diretta Maratea - Hollywood DI questo e di altro si è parlato nel panel, o per meglio dire una conversazione in linea diretta Hollywood - Maratea, che si è tenuta durante la Maratele. Affacciati sulla bellissima piazzetta del porto di Maratea in collegamento da Los Angeles, oltre all'attrice Premio Oscar, la regista e attrice Melora Walters, il produttore Jerry Ying, lo sceneggiatore e regista premio Oscar Terry George, il produttore Sergio Rizzuto, il produttore premio Oscar Adam Leipzig e gli attori Steven Swadling e Gil Bellows. Sullo schermo quindi ognuno di loro collegato dal proprio salotto o dal proprio giardino e sul palco la produttrice Michela Scolari, il direttore artistico della Festa del cinema di Roma Antonio Monda, il giornalista Fabio Falabella e l'attore Tony Schiena.

socially distanced scripts approfondimento Marateale, 5 errori da non fare secondo Max Bruno E’ chiaro che questa lunga quarantena ha dimostrato quanto si possa lavorare in remoto e i protagonisti presenti hanno dichiarato che ad Hollywood ora la parola d’ordine è: socially distanced scripts. Okay cioè tornare a lavorare sui set ma solo a film con storie socialmente distanziate. Quali saranno? Amori platonici? Epistolari? Storie alla Revenant? Alla Gravity? Staremo a vedere! Apparentemente però la Sorvino vuole portare lo smart working all’estremo, trasferendosi nel nostro paese e più precisamente nel nostro Sud.