Sailor Moon Cosmos, ecco il trailer del film che chiuderà la saga

È uscito il trailer ufficiale di Sailor Moon Cosmos: il film, l’attesissima pellicola d'animazione divisa in due parti che chiuderà l’epopea che ha riadattato per il grande schermo il celebre manga.



La prima parte del lungometraggio animato uscirà in Giappone il 9 giugno, seguita il 30 giugno dalla seconda.



Questo ultimissimo film porterà a chiudere la saga di Sailor Moon, che è giunta alla sua quinta stagione, quella finale.

Nel trailer vediamo introdurre le Sailor Starlights, la cui identità sulla Terra è quella delle componenti del gruppo musicale Three Lights. Sono personaggi a dir poco attesissimi, in quanto facenti parte della saga finale di Sailor Moon.

Toei Animation si occupa di supervisionare il progetto assieme a Studio Deen. Il film si collega a Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, la serie anime realizzata in occasione del ventesimo anniversario del franchise. L’obiettivo era quello di creare un adattamento più fedele all’opera originale, l’anime realizzato da Naoko Takeuchi. La serie animata Pretty Guardian Sailor Moon Crystal ha debuttato con i suoi due primi archi narrativi nel 2014, andando avanti nel 2015. È arrivata a un totale di 26 episodi.

Per ciò che riguarda la distribuzione in Italia del film Sailor Moon Cosmos, per adesso non ci sono annunci ufficiali a riguardo. Tuttavia è probabile che possa sbarcare su Netflix, dal momento che Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film è uscito nel nostro Paese proprio sulla famosa piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Potete guardare il trailer di Sailor Moon Cosmos: il film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.