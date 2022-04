Sailor Moon torna con Cosmos, film in 2 parti. Il trailer e il poster

Sailor Moon torna sullo schermo con un nuovo capitolo: si tratta di “Cosmos”, un progetto firmato da Toei Animation che uscirà suddiviso in due parti.

Arriverà nel 2023 e in queste ore sono usciti sia il trailer sia il poster ufficiale, che vi mostriamo alla fine di questo articolo (trovate il trailer anche nel video in alto, in testa a questo articolo).

L’anime di Sailor Moon stavolta avrà la forma di un film, il cui titolo completo è “Sailor Moon Cosmos”. Uscirà in due parti, arrivando prima sugli schermi giapponesi e poi nel resto del mondo.

La “Pretty Guardian” del manga anni Novanta più amato torna in pompa magna, per la gioia dei tantissimi fan.



Questo nuovo adattamento si propone di raccontare nuovamente alcune delle pagine del manga, focalizzandosi sull'ultima missione di Usagi. Vedremo la protagonista alle prese con battaglie davvero difficili da sostenere, tuttavia non sarà sola: arriverà come un deus ex machina la misteriosa Sailor Cosmos.



Il fortunato manga nato dalla penna di Naoko Takeuchi è stato già adattato per il piccolo schermo negli anni ’90, trasposto in una serie animata che ha riscosso un enorme successo.

In quella serie le protagoniste incontravano Sailor Starlights e la principessa Kakyuu. Ora però scopriranno che Sailor Galaxia sta tentando di prendere il controllo della via Lattea, così Usagi & Co. uniranno le forze per cercare di fermarla.