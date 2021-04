Grande attesa per il tanto sospirato nuovo appuntamento con la paladina dell'amore e della giustizia: Sailor Moon . Arriverà il 3 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Q) il film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal , una doppia pellicola che giunge per la gioia dei fan, dopo la serie reboot Sailor Moon Crystal. "Le belle guerriere dell’amore e della giustizia tornano con un nuovissimo doppio film in cui splendidi sogni prendono vita! Unisciti a tutte le tue guerriere Sailor preferite mentre combattono il misterioso Dead Moon Circus e risvegliano nuovi incredibili poteri in questi film basati sul popolare 'Dream' arc della saga della iconica creata da Naoko Takeuchi", con queste parole Netflix presenta il nuovo attesissimo progetto. Ecco il trailer che ci offre le prime immagini che Pretty Guardian Sailor Moon Eternal riserva ai cultori, più che fan, della paladina che veste la celeberrima divisa alla marinaretta.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, il doppio film su Sailor Moon



A sviluppare il progetto di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal sono stati Toei Animation e lo Studio DEEN. La pellicola ha già debuttato in Giappone nei mesi scorsi, a inizio 2021, riscuotendo un buon successo di pubblico e di critica.



Scritto da Kazuyuki Fudeyasu e diretto da Chiaki Kon, questo nuovo appuntamento con Sailor Moon ha come autore del character design il mitico Kazuko Tadano, lo storico designer della serie anime targata anni Novanta.



Il franchise di Sailor Moon si basa sul manga omonimo, pubblicato in serie sulla rivista Nakayoshi di Kōdansha a partire dal 1991 fino al 1997.

In Italia il fumetto di Sailor Moon è approdato su carta nel 1995, pubblicato da Star Comics. Da allora, questo personaggio è tra i più amati dei nostrani appassionati di anime giapponesi e proprio alla sua iconica divisa collegiale spetta uno dei primati come vestito più gettonato dai cosplayer.