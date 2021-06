Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: la clip video ufficiale del film

La pellicola con cui vanno avanti le emozionanti avventure delle mitiche Guerriere Sailor è ora disponibile sulla piattaforma streaming (visibile anche su Sky Q). Ecco un assaggio molto gustoso in cui si vedono le protagoniste Usagi e Chibiusa trasformarsi in Sailor Moon e Sailor Chibimoon



Il 3 giugno è uscito su Netflix (visibile anche su Sky Q) Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, il film d'animazione in due parti con cui proseguono le avventure delle mitiche Guerriere Sailor. Le pellicola incomincia proprio dove la serie Pretty Guardian Sailor Moon Crystal si era fermata, narrando il cosiddetto "arco narrativo dei sogni". Dopo la serie prodotta da Toei Animation per il ventesimo anniversario del franchise di Sailor Moon, come adattamento più fedele al fumetto d'origine creato da Naoko Takeuchi, tornano le avventure de "La bella ragazza guerriera", come vorrebbe la tradizione letterale del titolo.



Sui canali Social ufficiali di Netflix è uscita da poche ore una clip della pellicola in cui si vedono le protagoniste Usagi e Chibiusa trasformarsi in Sailor Moon e Sailor Chibimoon.



Il film d'animazione Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

approfondimento Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: il trailer del film Netflix Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è tratto dall'omonimo manga originale di Naoko Takeuchi. Il film è diretto da Chiaki Kon e si tratta di una produzione TOEI Animation/Studio DEEN, distribuita in esclusiva (eccezion fatta per il Giappone) su Netflix.



"Era da tempo che speravamo di portare il film sugli schermi di tutto il mondo dopo l’uscita iniziale in Giappone, a gennaio e febbraio 2021. Ora siamo entusiasti di rendere finalmente disponibili queste pellicole ai nostri fan attraverso la piattaforma streaming Netflix. In un momento storico così difficile come quello che stiamo vivendo, è di conforto sapere che gli spettatori possono trovare speranza e coraggio in questa storia che parla di amore e giustizia", queste le parole di Fumio Osano, caporedattore del team di Comic IP Development (Kodansha).