Hugh Jackman implora l'Academy di non nominare Spirited di R. Reynolds

Video strappa-risate per Hugh Jackman che chiede all’Academy di non alimentare l’ego di Ryan Reynolds con una candidatura all’Oscar Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo L’ironia di Hugh Jackman è ben nota a tutti e ancora una volta l’attore ha dimostrato una spiccata dose di humor nel fare il suo appello all’Academy per non candidare all’Oscar il brano di Ryan Reynolds. Nessuno screzio tra i due, anzi, quello di Hugh Jackman sembra quasi essere un ennesimo riconoscimento al talento dell’attore, col quale per altro nei prossimi mesi condividerà il set. Difficile dire se il suo appello verrà accolto. O meglio, è difficile che l’Academy possa dar seguito alla richiesta di Jackman, che così ha conquistato ancora una volta i pareri positivi del pubblico.

L’appello di Hugh Jackman vedi anche Hugh Jackman, io padre fragile in 'The Son' Ryan Reynolds, uno degli attori che negli ultimi anni ha maggiormente convinto gli addetti ai lavori e il pubblico, è il protagonista di Spirited, film che lo stesso Hugh Jackman ha ammesso di aver particolarmente apprezzato. “‘Good Afternoon’, che canzone! Ho riso per tutta la sua durata, è assolutamente geniale. Tuttavia, ho appena saputo che l’Academy ha messo nella sua shortlist ‘Good Afternoon’ come miglior canzone. Ecco, Ryan Reynolds con una candidatura all’Oscar nella categoria miglior canzone renderebbe l’anno che ho davanti insopportabile. Davvero, anche perché devo trascorrere un anno a girare Wolverine e Deadpool con lui. E fidatevi, sarebbe impossibile, sarebbe un problema”, ha spiegato Hugh Jackman in un video social, lasciando intendere che questa fattispecie gonfierebbe in modo eccessivo l’ego dell’attore. Ed è in questa direzione che si conclude la breve clip pubblicata da Hugh Jackman: “Ve lo chiedo con il cuore in mano, non avvalorate Ryan Reynolds in questo modo. Vi prego”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La shortlist dell’Academy leggi anche The Greatest Showman, Hugh Jackman parla del sequel Al momento, Ryan Reynolds ha preferito non replicare a Hugh Jackman, anche se è certo che l’attore non se la sia presa per l’appello del collega. Tra i due è noto ci sia un rapporto di grande complicità e affetto e questa sortita social di Jackman non fa che confermare la goliardia tra i due. “Good Afternoon” si trova nella shortlist insieme a Carolina di Taylor Swift’, Lift Me Up di Rihanna e Hold My Hand di Lady Gaga, dalla colonna sonora di Top Gun: Maverick. Le nomination saranno annunciate il prossimo 24 gennaio.