A Letto con Sartre, il trailer del film con Vanessa Paradis

È uscito il video che preannuncia ciò che vedremo nella pellicola diretta da Samuel Benchetrit, in sala dal 26 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Una commedia ironica e molto tenera che è stata molto apprezzata all’ultima edizione del Festival di Cannes

È uscito il trailer del film A Letto con Sartre, diretto da Samuel Benchetrit e con protagonisti François Damiens, Vanessa Paradis e Valeria Bruni Tedeschi.



La pellicola arriverà in sala dal 26 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Si tratta di una commedia ironica e molto tenera che è stata apprezzata sia dal pubblico sia dalla critica all’ultima edizione del Festival di Cannes.



Racconta di un gruppo di personaggi bizzarri che vedremo alle prese con il potere terapeutico dell'arte, tra poesia e teatro. Senza tralasciare un altro ingrediente fondamentale per la ricetta terapeutica e catartica: l'amore.

Le loro storie si intrecceranno, formando una commedia corale molto tenera, leggera ma al contempo intelligente e originale.



“Diciamo che è una commedia assurda e poetica”, ha dichiarato il regista, che da sempre è incline a raccontare storie in cui vari fili esistenziali si intrecciano in una matassa tanto ingarbugliata quanto inaspettata.

Ci sono dei “ragazzi duri che diventano teneri, colti da una tenerezza che li supera”, ha aggiunto Benchetrit.

A letto con Sartre fa leva su una necessità che per l'uomo è di vitale importanza, proprio come il cibo, l'acqua, la luce e l'ossigeno: è la necessità dell'arte, della poesia e della bellezza, gli unici rimedi contro la solitudine e l'abbruttimento dell'anima.

Potete guardare il trailer ufficiale del film A letto con Sartre nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.