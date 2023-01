Mallrats 2, Kevin Smith annuncia il sequel di Generazione X

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Tra i buoni propositi per il 2023, nella lista del regista americano Kevin Smith compare al primo posto Mallrats 2.



Il mitico regista di Clerks ha recentemente portato sul grande schermo il terzo atto della leggendaria serie cinematografica ambientata al Quick Stop, con protagonisti Dante e Randal. Adesso sta pensando di realizzare un sequel di Mallrats, la sua seconda fatica cinematografica (uscita nelle sale nel 1995, un anno dopo l’esordio con Clerks). Anche se quasi tutti i fan a ogni latitudine chiamano il film con il titolo originale, in Italia è stato tradotto come Generazione X. Per adesso non si sa se questo sarà anche il destino del sequel.



Mallrats 2 potrebbe iniziare la produzione nel 2023, come ha anticipato lo stesso Kevin Smith. Il titolo dovrebbe essere Mallrats 2: Twilight of the Mallrats.



Dopo essere tornato al Quick Stop con Dante e Randal per girare Clerks III, Smith potrebbe tornare molto presto anche al centro commerciale con T.S. e Brody.

C'è da dire che è da anni che Kevin Smith prende in giro se stesso e i fan, parlando della realizzazione di un seguito di Mallrats. Già prima del 2020 aveva assicurato di essere alle prese con il suo lavoro sul secondo capitolo, da lui soprannominato Twilight of the Mallrat.

Che questo sia l'anno buono? E molti credono che anche Twilight of the Mallrats sia il titolo buono, oltre alle battute, i lazzi e le prese in giro tipici di questo cineasta pazzerello.

Con l’uscita di Clerks III finalmente messa a segno (anche con il terzo atto di Clerks ha fatto sudare non poco i fan), Kevin Smith adesso dice che darà la priorità a Twilight of the Mallrats, offrendo un nuovo aggiornamento sul film che sembra piuttosto promettente. In un nuovo episodio del podcast Fatman Beyond, il regista ha anticipato cosa ha in serbo per i fan di View Askew nel 2023 (per chi non lo sapesse, View Askewniverse è un universo immaginario creato dal regista e sceneggiatore Kevin Smith per collegare tutti i suoi film).

In fondo a questo articolo potete guardare il trailer del film originale, Mallrats del 1995.