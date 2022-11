La pellicola arriverà su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 18 novembre Condividi

Amy Adams e Patrick Dempsey saranno nuovamente Giselle e Robert in Come per Disincanto, il sequel in uscita su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a quindici anni di distanza da Come d'incanto di Kevin Lima.

come per disincanto, il nuovo trailer approfondimento Come per Disincanto, Amy Adams e Patrick Dempsey sono tornati Disney ha distribuito un nuovo trailer della pellicola diretta da Adam Shankman e con la sceneggiatura curata da Brigitte Hales. Il film vedrà i due innamorati affrontare nuove sfide, nel cast Idina Menzel, James Marsden, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays e Gabriella Baldacchino.

approfondimento Cinema, tutti i video Il canale YouTube dei Walt Disney Studios ha pubblicato il secondo trailer del lavoro mostrandone immagini inedite. Come per Disincanto arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 18 novembre.

Il film arriverà su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 18 novembre

approfondimento Come d'incanto 2, il bacio sul set tra Amy Adams e Patrick Dempsey L’account Instagram di Disney Plus Italia ha condiviso anche la locandina ufficiale ottenendo più di 10.000 like e numerosi commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ IT (@disneyplusit)

approfondimento Patrick Dempsey, le foto sul set del film Ferrari È il 2007 quando Come d'incanto debutta sul grande schermo conquistando immediatamente il favore del pubblico e della critica.

approfondimento Ferrari, Patrick Dempsey e Jack O'Connel nel cast del film Il film ottiene ben tre candidature agli Academy Awards nella categoria Miglior canzone grazie ai brani Happy Working Song, So Close e That's How You Know.