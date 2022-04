2/10 ©Getty

Le riprese del sequel di Come d'incanto sono state effettuate nel 2021 e sono terminate ufficialmente durante l’estate in previsione del debutto in streaming della pellicola per l'autunno del 2022. Da marzo gli attori sono stati convocati per delle riprese aggiuntive a New York, richieste in fase di post-produzione

Come d’incanto 2, svelato il logo ufficiale del film